Non è affatto facile vivere alle condizioni estreme delle profondità oceaniche. Ed è altrettanto complicato rimanere completamente indifferenti alla vista delle bizzarre creature che riescono in questa difficile impresa. Specie come i pesci pipistrello e le anguille orbe sono solo alcune delle creature scoperte durante una missione condotta da ricercatori australiani. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Fondali oceanici: creature mai scoperte prima, ecco le immagini

La nave scientifica gestita dal “Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation” (CSIRO), l’agenzia scientifica nazionale australiana, ha infatti mappato in maniera specifica una grossa area nell’Oceano Indiano, al largo del remoto “Cocos Islands Marine Park” in Australia. La nave è riuscita a raccogliere campioni ad una profondità di quasi 5000 metri sotto la superficie.

Il viaggio è durato 35 giorni e si è concluso il 3 novembre; la nave ha coperto quasi 12 mila km di distanza ed è riuscita a scattare immagini di diverse creature mai viste prima. Tra questi esemplari mai visti prima, i ricercatori sono rimasti sorpresi dalla scoperta di un’anguilla del tutto cieca e dalla pelle trasparente e gelatinosa.

Il dott. Tim O’Hara, capo scienziato della spedizione, sostiene che: “Abbiamo trovato antiche montagne marine davvero enormi, con canyon formati da valanghe di sabbia ed un numero incredibile di specie potenzialmente nuove che vivono in questo remoto parco marino”.

Nelson Kuna, geometra idrografico del CSIRO, ha spiegato che in precedenza era stata eseguita pochissima mappatura ad alta risoluzione della zona: “È davvero un onore vedere, per la prima volta, queste straordinarie caratteristiche rivelate dal profondo”.

Ammirare queste strane e particolari creature sarà molto divertente per i ricercatori e non solo. Per scoprire ulteriori informazioni sulla ricerca, ecco il sito ufficiale del CSIRO.