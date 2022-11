Yale Linus è il prodotto che tutti gli amanti della tecnologia dovrebbero avere a casa, una serratura intelligente assolutamente in grado di rendere il vostro smartphone, quasi, l’unico strumento che vi permetterà di aprire la porta, anche da remoto. Scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Design e Compatibilità

Esattamente alla pari del Nuki Smart Lock, Linus di Yale è una serratura compatibile praticamente con tutte le porte in commercio. Se di base il cilindro non fosse compatibile, è possibile sostituirlo con uno in dotazione, facilitando di molto l’installazione, essendo incluse nel kit anche tutte le componenti che sono in grado di adattarsi alla perfezione alla porta su cui effettuare l’installazione.

Fatto questo, il posizionamento di Linus non poteva essere più semplice, basta avvitare la piastra in plastica sulla serratura originale, facendola poi combaciare direttamente con la smart lock. Operazione che richiede al massimo 10 minuti e che non rovina in nessun modo la porta, ricordiamo infatti che non vengono effettuati fori di alcun tipo, ed il montaggio può essere effettuato ad esempio anche dagli utenti in affitto.

Il design è minimale, ma assolutamente chiaro ed alla portata di tutti, presenta la possibilità di utilizzo della chiave su entrambe le parti della serratura, nella parte interna è assente un pomolo per l’apertura, da ricordare che lo spessore della chiave deve essere inferiore ai 6 millimetri, e che questa sporgerà dalla serratura per circa 40 millimetri.

L’installazione prosegue tramite l’applicazione mobile ufficiale, perfettamente compatibile con Android e iOS. Prima di tutto è necessario attivare la smart lock, rimuovendo la linguetta in plastica che si trova tra le batterie (il funzionamento è garantito da quattro pile stilo AA), per poi collegarla allo smartphone tramite il codice QR presente nella parte posteriore. Nel caso in cui abbiate anche il bridge, sarà necessario attivare ogni singola smart lock, e poi configurare l’accessorio, collegandolo direttamente ai prodotti montati sulle porte.

Per ultimo, prima di completare la configurazione, viene richiesta la calibrazione della porta, semplicemente dovrete aprirla e chiuderla, per permettere al sistema di comprenderne lo stato attuale.

Funzionamento e Bridge

Di base la Yale Linus ha un funzionamento legato in via esclusiva al bluetooth, ciò sta a significare che l’apertura è possibile nel momento in cui il dispositivo mobile collegato si trova nelle immediate vicinanze. Per ovviare ad una così importante limitazione, ecco arrivare il bridge, ovvero l’accessorio fondamentale che permette a tutti gli effetti di connettere le smart lock direttamente alla rete. In questo modo il cliente ha la possibilità di aprire e chiudere la porta da remoto e verificarne lo stato, mentre si trova lontano dalla propria abitazione.

Il funzionamento generale è semplice ed alla portata di tutti, nella parte interna presenta un pomolo da ruotare per aprire/chiudere la serratura, senza la parte “smart” rappresentata dalla stessa operazione effettuabile direttamente dallo smartphone. Ciò che rende Yale Linus speciale sono invece gli automatismi, grazie all’aggiunta di un magnete sullo stipite, il sistema può capire se la porta è rimasta socchiusa (inviando la notifica), oppure è in grado di chiuderla con una mandata, dopo che l’avrete prima aperta e poi chiusa. Molto buona è anche la possibilità di impostare un timer, che porta alla chiusura automatica al termine di un intervallo programmabile sempre dall’applicazione.

L’ultima funzione altrettanto interessante è l’apertura automatica via bluetooth, Yale Linus si collegherà in automatico al vostro dispositivo mobile nel momento in cui vi “sentirà” nelle vicinanze, aprendo in automatico la porta. Se temete che malviventi possano rubarvi lo smartphone per penetrare nella vostra abitazione, è comunque possibile impostare anche un codice di sblocco.

Da non trascurare, inoltre, che Yale Linus è perfettamente compatibile con Google Home, Apple Homekit e Amazon Alexa, per il controllo direttamente con la vostra voce (anche tramite Apple Watch o iPhone). L’autonomia delle batterie, se a questo punto ve lo steste domandando, è molto elevata, secondo quanto comunicato dall’azienda, dovrebbero durare circa 6/9 mesi prima di richiedere il cambio, anche se dipenderà tutto dall’effettivo utilizzo quotidiano.

Yale Linus – conclusioni

In conclusione Yale Linus è una eccellente serratura smart in grado di soddisfare pienamente le richieste e le aspettative degli utenti che vogliono automatizzare la propria abitazione. L’acquisto è consigliato anche a coloro che spesso si dimenticano di chiudere la porta dell’abitazione, il sistema è in grado di compiere l’operazione in automatico, o comunque di inviare una apposita notifica nel caso tale eventualità si dovesse incrociare. Se siete tra coloro che invece temono di restare chiusi fuori di casa, esistono soluzioni di emergenza, quali toccano l’installazione di un tastierino bluetooth, lo sblocco da remoto da parte di un altro proprietario (ovvero membri della vostra famiglia), oppure l’accesso da un altro smartphone, semplicemente inserendo i dati del vostro account. Niente di più semplice, non trovate?

Prezzo

Il prezzo è di 249 euro e il prodotto può essere acquistato sia sul sito ufficiale Yale che direttamente su Amazon.