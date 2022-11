Le tante opportunità per generare energia praticamente gratis ogni giorno sarebbero tante se le persone credessero a tutto ciò che si legge sul web. In realtà ci sono pochi escamotage per evitare di pagare cifre astronomiche sulle bollette, le quali sono triplicate. Da diverso tempo si sente parlare di generatori solari, un termine fuorviante per tantissime persone dal momento che questo non genera energia. Un classico generatore infatti si serve di carburante, proprio per creare energia. Quest’ultima viene convertita direttamente dal gas in energia elettrica tramite un motore che va ad alimentare una turbina.

Un generatore solare invece non genera energia, ma lo fa il sole al suo posto. Neanche se si parla di catturare energia: quello lo faranno i pannelli solari che vengono collegati al generatore stesso. Quello che fa il generatore è immagazzinare all’interno delle sue batterie l’energia raccolta dei pannelli solari. Un generatore solare contiene anche un inverter, così come un regolatore di carica un monitor della batteria, tutti con una funzione specifica.

Generatore solare: ecco come funzionano precisamente

Un generatore solare può entrare in funzione nel momento in cui un pannello solare converte i raggi del sole in elettricità a corrente continua. Questa passa attraverso il regolatore di carica, per cui viene immagazzinata all’interno della batteria. A quel punto l’inverter trasformerà l’elettricità in corrente alternata accessibile.

Ci sono generatore solari riserva e portatili. I generatori utili per il backup di una casa sono di grandi dimensioni con tanta potenza per alimentare tanti elettrodomestici. Non essendo alimentati a gas, possono essere utilizzati anche nell’ambiente interno. E chiaro che le misure non saranno favorevoli e i prezzi molto alti, fino a 5000 €.

Ci sono poi i generatori portatili che sono meno costosi e possono alimentare meno apparecchi. Si tratta però di una spesa minima che potrebbe contribuire ad abbassare il costo delle bollette.