Nelle prossime settimane, tutti gli utenti potranno utilizzare Message Yourself, una nuova funzionalità di WhatsApp che consente di inviare messaggi a se stessi. La rete di comunicazione online di proprietà di Meta ha confermato la funzionalità a TechCrunch, affermando che sarebbe stata disponibile sia per gli utenti iPhone che Android. Il tracker degli aggiornamenti e delle funzionalità di WhatsApp WABetaInfo ha dichiarato a ottobre che la piattaforma sta lavorando a una funzionalità che consentirebbe agli utenti di indirizzare i messaggi a se stessi più facilmente. Tuttavia, all’epoca Meta stava testando la funzionalità con un piccolo gruppo di beta tester tramite WhatsApp beta per Android v2.22.24.2.

Gli utenti dovrebbero prevedere che WhatsApp rilascerà a breve un aggiornamento sia su Google Play Store che su Apple App Store. Quando una funzionalità viene distribuita a tutti gli utenti a livello globale, in genere sono necessari alcuni giorni prima che tutti possano utilizzarla.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Puoi creare un diario digitale su WhatsApp utilizzando la funzione Messaggio a te stesso per mantenere accessibili alcune informazioni insieme alle chat recenti, come un elenco di cose da fare, una lista della spesa, promemoria e altro. Puoi anche creare note personalizzate per te stesso e contrassegnarle per riferimenti futuri. Per molti utenti, la funzione Messaggio te stesso potrebbe servire come sostituto dell’app per le note.

Una funzionalità comparabile è attualmente disponibile su altri sistemi di chat. Signal, ad esempio, include una funzione Note to Self che consente agli utenti di comporre messaggi personali. Telegram ha anche una funzione di comunicazioni salvate che consente agli utenti di salvare i messaggi per un accesso successivo.

Quando la funzionalità è operativa, il tuo nome verrà visualizzato nella parte superiore dell’elenco dei contatti quando crei una nuova chat, gruppo o comunità. Quando tocchi il tuo nome, WhatsApp ti porterà a una pagina in cui puoi inviare messaggi a te stesso. Puoi inviare messaggi di testo, documenti, note audio, collegamenti, GIF e altri media nella chat. Puoi anche appuntare la chat personale in cima alla tua casella di posta per evitare di doverla cercare all’ultimo minuto.