Half-Life Alyx è ancora il gold standard per i giochi di realtà virtuale, anche dopo il suo debutto due anni fa. Pertanto, non dovrebbe sorprendere il fatto che molte persone desiderino di più. Spetta alla comunità dei modder fornire nuovi contenuti fino a quando Valve non farà un annuncio ufficiale su un sequel, il che potrebbe richiedere del tempo. La buona notizia è che Levitation, un nuovissimo mod per giocatore singolo per Half-Life Alyx, non solo aggiunge più capitoli alla versione più recente di Valve, ma ottiene anche riconoscimenti per la qualità del suo gameplay.

Questo aggiornamento completamente gratuito aggiunge tre o quattro ore extra di materiale narrativo giocabile, completo di nuove animazioni e doppiaggio. Al momento in cui è stato scritto questo articolo, la valutazione di Levitation è di cinque stelle impeccabili in tutte le 627 recensioni; molte di queste valutazioni elogiano il lavoro svolto dal creatore di livelli FMPONE.

Half-Life: Alyx, la mod include nuovi livelli

Se si considera che Levitation è stato appena rivelato all’inizio di quest’anno, la buona accoglienza è piuttosto impressionante. Il giocatore ha il compito di indagare su una struttura levitante nell’enigmatica Sezione X di City 17, dove due membri della Resistenza sono scomparsi. Senza rivelare troppo della storia, la mod manda il giocatore lì.

Puoi ottenere Levitation iscrivendoti alla mod tramite la sua pagina sul Workshop. Questo ti permetterà di scaricarlo. Dopo aver completato l’installazione della prima parte, Steam inizierà a scaricare automaticamente le altre quattro parti mentre procedi con la mod. Tieni presente che per vivere l’esperienza avrai bisogno di una copia di Half-Life Alyx e di un visore VR compatibile con il gioco.