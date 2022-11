Lidl mette paura alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, con la quale spingere i consumatori a raggiungere un livello di risparmio quasi inatteso.

Offerte da non credere sono disponibili per tutti gli utenti, arrivano in questi giorni i prezzi migliori del momento, con la possibilità di accedervi praticamente ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o vincoli particolari. I prezzi sono bassi e convenienti, oltre a questo gli acquisti prevedono la solita garanzia di 24 mesi, che copre tutti i singoli difetti di fabbrica.

Lidl: offerte a più non posso con questi sconti

Con Lidl gli utenti hanno davvero la possibilità di accedere ad un numero incredibile di ottime offerte speciali per spendere molto poco. Il focus pare essere direttamente mirato verso il mondo del benessere, anche se si possono trovare sconti importanti sull’illuminazione generale.

Rientrando in una spesa complessiva inferiore ai 30 euro, gli utenti possono pensare di accedere ad una confezione di 6 lampadine a 7,99 euro, una lampada LED da tavolo al prezzo di 19 euro, oppure anche un faretto, ricaricabile con energia solare e sensore di movimento integrato, disponibile a 7,99 euro.

Tutti questi prodotti sono disponibili ad un prezzo veramente assurdo, e sono sempre supportati dalla garanzia legale che copre i difetti che si potrebbero riscontrare nei 24 mesi successivi alla data d’acquisto effettiva.