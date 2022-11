Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati oggetto di numerose voci e fughe di notizie negli ultimi tempi. Si prevede che i prossimi telefoni faranno il loro debutto il mese successivo con un design distinto dal resto del gruppo Xiaomi. D’altra parte, la società non ha rivelato alcuna informazione sulla sua serie premium di prossima generazione. Un noto YouTuber tech ha riferito, prima di qualsiasi annuncio ufficiale, che la nuova gamma Xiaomi 13 farebbe il suo debutto il 1° dicembre, molto prima di quanto previsto in precedenza.

Secondo un video caricato su YouTube da Sahil Karoul (@Karoulsahil), la serie Xiaomi 13 farà il suo debutto in Cina il 1° dicembre. Karoul ha anche rilasciato diversi rendering dello Xiaomi 13 nella sua forma più semplice, rispettivamente di colore blu e marrone. Quello marrone ci è familiare, mentre l’altro è qualcosa di nuovo per noi.

Xiaomi 13 si prepara al debutto

Le foto mostrano uno smartphone con bordi piatti e un display piatto sulla parte anteriore del dispositivo. L’obsoleta isola della fotocamera è stata sostituita con una nuova che ha enormi obiettivi a forma di quadrati che occupano tre dei quattro angoli. I rendering che erano stati rilasciati in precedenza mostravano che il pannello frontale dello Xiaomi 13 sarebbe stato piatto, con minuscole cornici, e una fotocamera perforata sarebbe stata posizionata al centro del pannello superiore.

Di recente, sul sito di Geekbench, è stato scoperto che il dispositivo mobile in questione è dotato di CPU Snapdragon 8 Gen 2 e 12 GB di RAM. Il dispositivo portatile è riuscito a raggiungere un discreto punteggio di 1.497 punti nel test single-core e 5.089 punti nel test multi-core. Le specifiche per il display dello Xiaomi 13 includono una risoluzione 2K, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e 6,2 pollici di spazio sullo schermo AMOLED. Potrebbe avere un sensore per fotocamera della serie IMX8 di Sony con una risoluzione di 50 megapixel e compatibilità per la ricarica rapida via cavo a 120 watt.

Il punteggio Geekbench del modello Pro era più alto, nonostante fosse dotato della stessa CPU del modello standard. Nel test single-core di Geekbench 5, lo Xiaomi 13 Pro ha ricevuto un punteggio di 1504 punti, mentre nel test multi-core ha ricevuto un punteggio di 5342 punti.