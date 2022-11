Prima di qualsiasi annuncio ufficiale, una nuova lista di benchmark ha svelato alcune delle specifiche più importanti del dispositivo. GeekBench, un importante sito Web che esegue test di benchmark, ha rivelato che il prossimo smartphone di punta dell’azienda tecnologica cinese è stato rilevato. Per fornire un contesto per coloro che non hanno familiarità, si dice che la prossima serie Xiaomi 13 abbia due diversi modelli: il modello 13 entry-level e il modello 13 Pro più avanzato. Ora, il modello base è stato individuato su GeekBench e i risultati del benchmark mostrano che sarà equipaggiato con il più recente e avanzato SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Le informazioni sono state ottenute da un database Internet, che ha anche rivelato che questo processore sarebbe stato combinato con un minimo di 12 GB di RAM. Tuttavia, dovremmo prevedere opzioni di memoria più grandi oltre a una scelta iniziale di RAM di 8 GB. L’elenco di GeekBench 5 ha anche rivelato che lo smartphone sarebbe stato identificato dal numero di prodotto 2211133C e funzionerà utilizzando un sistema operativo basato su MIUI anziché su Android 13. Lo Xiaomi 13 ha ricevuto un punteggio di 1497 punti nel test single core e un punteggio di 5089 punti nel test multi core quando è stato valutato.

Lo Xiaomi 13 è quasi pronto per il suo debutto

Purtroppo, queste sono tutte le informazioni divulgate sul nuovissimo smartphone di fascia alta. Secondo queste affermazioni precedenti, siamo consapevoli che il device eseguirà skin personalizzate MIUI 14 fuori dagli schemi, includerà obiettivi Leica per le sue fotocamere posteriori e anche di recente ha svelato il suo design tramite immagini CAD trapelate.