Gli utenti di Nothing Phone (1) hanno iniziato a ricevere la versione più recente di Nothing Operating System (Nothing OS), che è la 1.1.7. Questo aggiornamento ora mostra la percentuale di durata della batteria ancora disponibile sugli AirPods, migliora la fluidità del sistema operativo e la qualità audio, risolve diversi problemi noti e include la patch di sicurezza per il mese di novembre.

La versione del firmware inclusa nell’aggiornamento è S1.1-221121-2306 e la sua dimensione è di circa 79 megabyte. La grande maggioranza degli utenti ha iniziato a ricevere l’aggiornamento Nothing OS 1.1.7 che viene inviato via etere (OTA). Questo aggiornamento è ora in fase di diffusione a tutti gli utenti. Puoi verificarlo manualmente andando su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema se non l’hai già ricevuto automaticamente tramite gli aggiornamenti automatici del dispositivo.

Nothing OS 1.1.7 include alcune novità

Carl Pei, l’amministratore delegato di Nothing, ha recentemente confermato che il Nothing Phone (1) verrà aggiornato alla prima versione beta di Android 13 entro la fine dell’anno. Questa notizia arriva in connessione con un evento recente che ha avuto luogo in un contesto correlato. Ciò avviene dopo il suo annuncio iniziale, in cui affermava che il Nothing Phone (1) non avrebbe ricevuto Android 13 fino a quando, il che ha provocato una notevole quantità di respingimenti da parte dei membri della community Nothing.

Al momento non sappiamo quando ciò avverrà ma speriamo che gli utenti potranno molto presto provare la nuova versione del software Android. Android 13 include diverse novità software che migliorano l’esperienza di utilizzo complessiva sugli smartphone ed introduce nuove funzioni.