Il mercato degli smartphone ha raggiunto un punto in cui i miglioramenti delle prestazioni che vengono apportati non sono così significativi come una volta. Questo è normale per molti settori diversi, il che significa che i produttori di dispositivi portatili ora devono pensare a nuove funzionalità che possono vendere ai propri clienti.

Nel caso della serie Samsung Galaxy S23, un rapporto dalla Corea ha dimostrato che una delle potenziali caratteristiche del telefono è la connettività satellitare. Inoltre, il rapporto afferma che il telefono dovrebbe essere rilasciato nella seconda metà di quest’anno. Questa è una caratteristica che sta diventando sempre più comune nei dispositivi mobili come i telefoni. Apple è stata la seconda azienda a rilasciare un prodotto con la funzione dopo Huawei, che è stata la prima azienda a portarlo sul mercato.

Galaxy S23 si prepara al debutto

Anche se nulla è stato ancora verificato, non siamo troppo sorpresi da questa informazione. Gli utenti sono in grado di mantenere la propria connessione tramite satellite anche quando si trovano in luoghi privi di copertura di telefonia cellulare. Non è necessariamente progettato per consentire agli utenti di continuare ad andare online e postare sui social media, ma darà agli utenti un modo per contattare i servizi di emergenza se ne hanno bisogno e non sono in grado di ricevere un segnale attraverso il loro telefono.

Non siamo sicuri di come Samsung intenda commercializzare la funzione per differenziarla da altri prodotti sul mercato; tuttavia, come abbiamo affermato in precedenza, nulla è stato confermato in questo momento, quindi è meglio prendere queste informazioni con le pinze. Speriamo di avere più informazioni da condividere entro l’inizio del 2023.