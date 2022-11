Secondo il proprietario di Twitter, tutti gli utenti riceveranno lo stesso segno di spunta blu verificato. Sostiene che gli standard di verifica preventiva per le persone erano eccessivamente soggettivi. Quando le persone verificate sono membri di un’organizzazione verificata, potrebbero avere un logo secondario per indicarlo, quando l’organizzazione verificata le ha convalidate.

La breve dichiarazione solleva molte questioni irrisolte, la più importante delle quali è come verrà autenticata l’identità degli abbonati di Twitter Blue. In precedenza, Twitter richiedeva prove di identificazione sotto forma di un’immagine di un documento d’identità con foto rilasciato dal governo, come un passaporto o una patente di guida. Secondo la menzione di Musk della verifica ‘manuale’ e ‘dolorosa’, questo sembra essere il piano per la verifica di Twitter Blue.

Twitter sta per cambiare la modalità di verifica account

Musk ha anche rilasciato i risultati del suo sondaggio sull’opportunità di ripristinare praticamente tutti gli account precedentemente vietati e sospesi, utilizzando la stessa interpretazione errata della citazione latina che ha citato per difendere la sua posizione. Secondo il giornalista di NPR David Gura, quando Musk ha usato la frase identica per annunciare l’annullamento del divieto di Trump, l’intera citazione suggerisce l’esatto opposto di ciò che Musk intendeva.

Tutta la confusione intorno alla (vecchia) nuova politica di verifica di Musk derivava dal fatto che chiunque poteva modificare il proprio nome Twitter e gestire tutto ciò che voleva, quindi acquistare un abbonamento Twitter Blue per acquisire lo stesso segno di spunta blu di coloro le cui identità erano state convalidate.

Questo problema viene risolto applicando lo stesso metodo di verifica dell’identità agli abbonati Twitter Blue. Tuttavia, rimane un potenziale problema: gli account legacy verificati continueranno a essere verificati se non si iscrivono a Twitter Blue?