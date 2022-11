Nintendo ha annunciato che Pokémon Scarlet e Pokémon Violet sono diventati i giochi con il maggior numero di vendite nella storia dell’azienda. Questi due giochi sono i primi nuovi capitoli principali della serie Pokémon ad essere rilasciati dal 2019. Sia la versione fisica che quella digitale dei giochi hanno contribuito alle vendite totali dei primi tre giorni di vendita dei giochi in tutto il mondo, per un totale di 10 milioni di unità combinate. Secondo un comunicato stampa rilasciato dalla società, “Questo è il livello di vendita globale più alto per qualsiasi software su qualsiasi piattaforma Nintendo entro i primi tre giorni”.

In passato, Nintendo ha affermato che Animal Crossing: New Horizons ha avuto il “miglior inizio di sempre per un titolo per Nintendo Switch“. Questa dichiarazione è stata fatta dopo che il gioco ha venduto 17,37 milioni di unità negli 11 giorni successivi alla sua uscita il 20 marzo 2020. Sembra che i titoli Pokémon più recenti abbiano venduto più della metà di quella cifra in un terzo del tempo, il che li mette sulla buona strada per vendere più di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che hanno venduto 6 milioni di copie nel loro weekend di lancio e hanno vendite a vita di oltre 25 milioni di copie combinate.

Pokémon Scarlet e Violet hanno alcuni problemi tecnici

Al contrario, Sony si è recentemente vantata che God of War Ragnarok sia diventato il titolo di lancio first party più venduto dell’azienda, nonostante abbia venduto solo 5,1 milioni di copie nella prima settimana di disponibilità.

Ci sono state segnalazioni secondo cui i giochi Pokémon più recenti funzionano male tecnicamente sulla console Nintendo, che ora ha cinque anni. Tuttavia, questi robusti numeri di vendita suggeriscono che per la stragrande maggioranza delle persone, la promessa di “più Pokémon” è sufficiente per giustificare eventuali problemi tecnici.