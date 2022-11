Hemgenix: ecco a cosa serve il farmaco più costoso del mondo

La medicina sta facendo passi da gigante e la scoperta avvenuta nelle ultime ore ne è la prova. La Federal Drug Administration (FDA) ha da poco trovato un modo “lussuoso” per trattare una rara malattia della coagulazione del sangue. Il nome del farmaco è Hemgenix, ed ecco quanto costa.

Hemgenix: ecco tutti i dettagli sul farmaco

La malattia di cui parlavamo è l’emofilia B e si tratta di un problema genetico che contrasta la giusta coagulazione del sangue portando a continue emorragie spontanee. Colpisce solitamente gli uomini anziché le donne, non a caso negli Stati Uniti i pazienti di sesso maschile sono circa 8.000. Hemgenix costa esattamente 3,5 milioni di dollari e a lungo andare la sua efficacia verrà sempre meno. Dunque, il prezzo del trattamento per una singola persona può variare dai 21 ai 23 milioni di dollari (in Europa le terapie sono meno costose, ma superano comunque l’equivalente di 10 milioni di dollari).

Come si somministra? Hemgenix va assunto una sola volta via endovena. Da qui il medicinale sfrutta un vettore a base virale che trasmette al DNA del paziente l’informazione genetica, la quale codifica per la sintesi della proteina della coagulazione, ovvero il Fattore IX. Una volta iniettato, ai pazienti verrà subito riscontrato un aumento dei livelli di attività di quest’ultimo.

Il prodotto di lusso provoca degli effetti collaterali? La risposta è sì, ma sembrerebbero piuttosto blandi. Tra questi compaiono i più comuni, ovvero il mal di testa e i classici sintomi influenzali, ma anche uno strano aumento di enzimi nel fegato.