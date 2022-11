L’aggiornamento One UI 5 basato su Android 13 è già stato portato su un gran numero di dispositivi Samsung, dimostrando che Samsung è al passo con questo aggiornamento. È difficile contestare che la società non sia in prima linea quando si tratta della varietà di dispositivi supportati. Questi vanno dai telefoni di punta più recenti agli smartphone economici più vecchi.

Ora, un funzionario di Samsung Electronics di nome Sally Hyesoon Jeong ha rivelato a SamMobile che la società sta lavorando duramente per ottenere l’aggiornamento di Android 13 a tutti i telefoni compatibili entro la fine dell’anno. ‘Dal punto di vista dell’ingegneria e della gestione del prodotto, non è possibile prevedere una tempistica specifica per ciascun modello; tuttavia, vorremmo terminare il lancio entro la fine di quest’anno, se possibile.’, ha dichiarato.

Samsung One UI 5 arriverà a breve per i dispositivi Samsung

Ciò indica che l’azienda ha poco più di un mese prima di portare One UI 5 su tutti i dispositivi. Tuttavia, Samsung ha già mostrato una velocità incredibile, quindi non saremmo scioccati se raggiungesse davvero questo obiettivo data la sua traiettoria attuale. Alla luce di ciò, uno dei potenziali rischi associati a una rapida implementazione di un aggiornamento è la possibilità che i difetti critici vengano trascurati. Hyesoon Jeong lo ha riconosciuto e ha affermato che ‘è stata presa una scelta mirata per offrire aggiornamenti nel modo più affidabile senza sacrificare la velocità’.

Al momento non sappiamo quali saranno i dispositivi che riceveranno One UI 5, quindi dovrai controllare quotidianamente la disponibilità di un aggiornamento. Nel frattempo potrai prepararti a ricevere le funzionalità che più ti piacciono di Android 13.