Il programma OnePlus Nord CE 2 Lite OxygenOS 13 Open Beta è ora disponibile al pubblico in India. Questo annuncio è stato fatto da OnePlus. Per rinfrescarti la memoria, lo smartphone più economico che il marchio ha da offrire è OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che è stato introdotto nel paese nel mese di aprile. Sul forum della community di OnePlus, OnePlus ha annunciato che il programma Open Beta di Nord CE 2 Lite 5G Android 13 è ora disponibile.

La cosa strana di questo programma Open Beta è che in realtà non è aperto. Invece, OnePlus sta cercando di convincere mille utenti OnePlus Nord CE 2 Lite 5G in India a prendere parte al programma. Il programma OxygenOS 13 Open Beta sta attualmente accettando applicazioni da clienti in India che possiedono OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e che eseguono la versione firmware CPH2381 11.A.13 sui propri dispositivi.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G si aggiorna

Coloro che sono qualificati possono controllare i propri dispositivi per gli aggiornamenti andando su Impostazioni> Informazioni sul dispositivo> Toccando aggiornato> Toccare l’icona nell’angolo in alto a destra, quindi selezionare Programma beta, quindi Beta. Inserisci i tuoi dati > Candidati immediatamente per far parte del programma OnePlus Nord CE 2 Lite Android 13 Open Beta se sei interessato.

Il nuovissimo design Aquamorphic è una delle tante nuove funzionalità e miglioramenti inclusi nell’ultima versione del sistema operativo di OnePlus, OxygenOS 13. Il comfort visivo e la leggibilità dei materiali del marchio, inclusi i caratteri, sono stati migliorati grazie agli sforzi di ottimizzazione del marchio. Puoi saperne di più sulle imminenti modifiche a OxygenOS 13 guardando il registro delle modifiche completo.