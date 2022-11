Recensione spazzolino Oral-B iO10: il Top per la pulizia smart dei denti

Oral B IO 10 è il miglior spazzolino elettrico in commercio secondo gli esperti. Siamo assolutamente d'accordo!

Oral-B iO Series 10 è un dispositivo premium che offre ciò che si può desiderare in uno è uno spazzolino elettrico smart.

Purtroppo anche il prezzo è davvero da fascia premium.

Design e Materiali

Disponibile in due colorazioni, Stardust White e Cosmic Black, con custodia da viaggio abbinata.

In confezione troviamo, oltre allo spazzolino iO10, il caricatore intelligente iO Sense per 3 ore di ricarica rapida, la custodia da viaggio ricaricabile e il porta testine di ricambio.

Il manico ha una decorazione a tema stazione in vase alla colorazione.

Sulla frontale dello spazzolino troviamo un pannello ovale, all’interno del quale risiedono il pulsante on/off, il display LED a colori e il pulsante di selezione delle modalità di utilizzo.

Davvero un lusso avere un display a colori su uno spazzolino elettrico, sicuramente un qualcosa di superfluo ma è molto chiaro poiché oltre all’icona un’icona è presente un nome/etichetta per la modalità.

Caratteristiche e Funzioni

Le caratteristiche principali sono

IO Sense

Display interattivo a colori

Timer

Sensore di pressione intelligente

Motore brushless silenzioso

Connettività Bluetooth

Rilevamento della posizione in tempo reale con tracciamento a 16 zone

Custodia da viaggio Power2go

Caricabatterie intelligente iO Sense

Il display interattivo a colori mostra la modalità utilizzata, lo stato di avanzamento della ricarica e il timer di spazzolatura di 2 minuti.

Alla base della parte intercambiabile è presente un LED che ci notificherà quando spazzoleremo con troppo vigore illuminandosi di rosso, una retroilluminazione verde ci indicherà invece che stiamo spazzolando nel modo corretto per proteggere le gengive.

Mentre stiamo utilizzando lo spazzolino sul display a colori viene visualizzato un timer che con una bella grafica a cerchio che diventa gradualmente blu ci informa sullo stato di avanzamento della nostra pulizia dei denti.

7 modalità di pulizia con un ordine personalizzabile

L’iO10 offre ben 7 modalità di pulizia, un numero incredibile di modalità, forse non serve nemmeno averne così tante e alla fine vi ritroverete ad utilizzare quasi sempre le solite 2 o 3…in particolare a noi soddisfavano molto le modalità Daily Clean e Sensitive.

Ecco riepilogate tutte le modalità:

Daily Clean – Modalità standard Sensitive: pulizia delicata per le aree sensibili Whiten – Lucidatura per effetto sbiancante Gum Care – Massaggio delle gengive Intense – la pulizia più intensa e potente Super Sensitive – Pulizia super delicata Tongue Clean – Pulizia della lingua

Come ogni spazzolino che si rispetti ci mostrerà un timer di 2 minuti per incoraggiarci a pulire adeguatamente la nostra dentatura, ma qui si va oltre e grazie all’applicazione per smartphone verremo guidate a pulire con precisione ogni sezione delle nostre arcate tramite il monitoraggio 3D dei denti.

Ha un sensore di pressione precisissimo, in grado di indicarci se stiamo esercitando la giusta forza oppure poca o troppa.

Il LED integrato si illuminerà di bianco se la pressione è insufficiente, rosso se è troppa e co un rassicurante verde ci confermerà che stiamo esercitando la giusta forza.

E se non state lavando I denti davanti allo specchio potrete guardare la base di ricarica smart illuminarsi e darvi anch’essa indicazioni sulla pressione esercitata!

Conclusioni

Costa davvero parecchio questo Oral-B iO10, circa 350 euro ed è difficile giustificare una cifra simile, anche se è per la salute dei nostri denti.

In circolazione ci sono moltissimi spazzolini elettrici decisamente più economici, che naturalmente non vantano le infinite caratteristiche e qualità del nuovo serie 10 e la scansione 3D dei denti e il precisissimo sensore di pressione giustificano, in parte, la spesa.