Dopo la recente distribuzione di One UI 5 per Samsung Galaxy S20 FE, l’azienda ha ora rilasciato la versione stabile di Android 13 per Samsung Galaxy S21 FE. Secondo Sammobile, l’aggiornamento One UI 5 per Galaxy S21 FE è attualmente in fase di distribuzione agli utenti di tutto il mondo che possiedono telefoni con numero di modello SM-G990B e versione firmware G990BXXU2DVK3.

Anche se non abbiamo accesso al registro delle modifiche dell’aggiornamento, prevediamo che l’aggiornamento Galaxy S21 FE includerà tutte le nuove funzionalità introdotte da Google con Android 13, nonché alcune modifiche esclusive di Samsung e la patch di sicurezza Android per ottobre 2022.

Android 13 arriva grazie a One UI 5

Gesti multitasking, un nuovo modo per monitorare l’attività delle app in background dalla pagina delle app recenti, una schermata di personalizzazione della schermata di blocco rinnovata, una maggiore ottimizzazione, modalità e routine e una serie di altri miglioramenti sono alcune delle aggiunte significative che verranno apportate a One UI 5 quando uscirà entro la fine dell’anno.

Se il tuo Galaxy S21 FE ha il numero di modello SM-G990B e non hai ancora ricevuto la notifica che è disponibile un aggiornamento OTA, puoi verificarlo manualmente andando su Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Questo è necessario solo se non hai ancora ricevuto la notifica che è disponibile un aggiornamento OTA. Questa scelta è accessibile solo se non sei ancora stato informato della disponibilità dell’aggiornamento OTA. Samsung potrebbe iniziare a rilasciare presto l’aggiornamento per nuove regioni e dispositivi, ed è importante che tu non perda questa opportunità per il tuo device.