Gli enormi mondi virtuali creati da un numero crescente di aziende e creatori potrebbero essere popolati più facilmente con una vasta gamma di edifici 3D, veicoli, personaggi e altro ancora, grazie a un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da NVIDIA Research.

Formato utilizzando solo immagini 2D, NVIDIA GET3D genera forme 3D con trame ad alta fedeltà e dettagli geometrici complessi. Questi oggetti 3D vengono creati nello stesso formato utilizzato dalle popolari applicazioni software di grafica, consentendo agli utenti di importare immediatamente le loro forme in renderer 3D e motori di gioco per ulteriori modifiche.

Gli oggetti generati potrebbero essere utilizzati in rappresentazioni 3D di edifici, spazi esterni o intere città, progettati per settori quali giochi, robotica, architettura e social media.

GET3D può generare un numero virtualmente illimitato di forme 3D in base ai dati su cui è stato addestrato. Come un artista che trasforma un pezzo di argilla in una scultura dettagliata, il modello trasforma i numeri in complesse forme 3D.

Con un set di dati di allenamento di immagini di auto 2D, ad esempio, crea una raccolta di berline, camion, auto da corsa e furgoni. Quando viene addestrato su immagini di animali, crea volpi, rinoceronti, cavalli e orsi e così via.

Una fase importante per lo sviluppo dei mondi 3D

“GET3D ci avvicina ulteriormente il mondo della creazione di contenuti 3D basata tramite intellligenza artificiale“, ha affermato Sanja Fidler, vicepresidente della ricerca sull’intelligenza artificiale presso NVIDIA, che guida il laboratoriocon sede a Toronto. “La sua capacità di generare istantaneamente forme 3D strutturate potrebbe essere un punto di svolta per gli sviluppatori, aiutandoli a popolare rapidamente mondi virtuali con oggetti vari e interessanti“.

GET3D è uno degli oltre 20 documenti e workshop firmati da NVIDIA accettati alla conferenza NeurIPS AI, che si terrà a New Orleans e virtualmente dal 26 novembre al 26 dicembre. 4.