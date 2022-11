Gli smartphone Android sono soggetti a falle nella sicurezza, sia dal punto di vista software che hardware. A tal proposito, oggi parliamo di quanto può essere realmente vantaggioso servirsi di password molto lunghe per proteggersi dagli hacker e che riescano a combinare lettere, numeri e caratteri speciali.

La società di cybersecurity Hive Systems ha portato avanti in maniera efficace questa ricerca, realizzando di fatto la Hive Systems Password Table, una tabella (che potete vedere in calce all’articolo) che spiega quanto tempo serve ad un malintenzionato per scoprire una password in base al numero di caratteri usati e alla loro combinazione.

Password lunghe e difficili: questa tabella ci spiega perché sono fondamentali

Secondo lo studio, tutti i codici compresi fra 4 e 6 caratteri possono essere scoperte facilmente, indipendentemente dall’intersezione di sole lettere, lettere e numeri, maiuscole e minuscole o addirittura simboli di vario tipo. Stesso discorso riguarda le password fino a 10 caratteri, non troppo difficili da decifrare.

La tabella mostra in pratica che una chiave d’accesso sicura deve essere lunga almeno 11 caratteri, a patto che riescano a combinare tutti i tipi di caratteri accettati, ossia numeri, lettere maiuscole, lettere minuscoli e alcuni simboli. In tal caso, per scoprirla ci vogliono mediamente 34 anni.

Più si aumenta la lunghezza e più diventa difficile per un hacker scovare la chiave per accedere. Se aggiungiamo anche solo un simbolo alla stringa, la cifra può salire addirittura a 3.000 anni. Dunque, praticamente infallibile come password. Stessi livelli di protezione si possono raggiungere anche aumentando i caratteri e scegliendo contemporaneamente di non usare simboli speciali; quindi, con una password di 16 caratteri siamo decisamente coperti.