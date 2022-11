La carne non potrà essere più consumata? L’allevamento intensivo e il consumo di quest’ultima non è più sostenibile per la Terra. Proprio perché questa verità la sappiamo da tanto tempo, stanno iniziando a nascere una quantità sempre più elevata di aziende che realizzano prodotti vegetariani, proprio come la carne fatta in laboratorio. Andiamo ad approfondire di seguito l’argomento.

Carne e allevamenti: addio definitivo nel 2035?

Per favorire la sostenibilità ambientale si dovrà per forza di cose ridurre il consumo di carne in tutto il mondo. Ne è sicuro il CEO di Impossibile Foods, Patrick Brown, il quale ha affermato al pubblico del Web Summit 2020 che “entro il 2035 nessuno mangerà carne di animali macellati.”

“La nostra missione è sostituire completamente l’uso degli animali come tecnologia alimentare entro il 2035“, ha continuato Brown. “Siamo molto seri al riguardo. Crediamo fermamente che sia fattibile“. La popolarità dei cibi vegetariani sta crescendo sempre di più. Infatti, l’azienda ha intenzione di realizzare anche il pesce vegetale.

“L’impatto distruttivo dell’agricoltura animale sull’ambiente globale supera di gran lunga quello di qualsiasi altra tecnologia sulla Terra“, continua a sostenere Patrick Brown. “L’impronta di gas serra dell’agricoltura animale rivaleggia con quella di ogni automobile, camion, autobus, nave, aeroplano e nave spaziale messi insieme. L’agricoltura animale inquina e consuma più acqua di qualsiasi altra industria“.

Dunque, in futuro, le alternative alla carne saranno sempre di più, innestandosi nella società e diventando lentamente una realtà sempre più gettonata dalle persone. Già in passato, abbiamo parlato di questa piccola rivoluzione in un altro articolo.