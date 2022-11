WhatsApp: il nuovo trucco per spiare i fidanzati in chat, è gratis e segreto

Tu ti ricorderanno quegli anni in cui si temeva che tramite WhatsApp qualcuno potesse venire in possesso delle conversazioni altrui. Effettivamente quel periodo risulta passato da diverso tempo, con tutte quelle applicazioni clandestina che lo permettevano ormai non più in funzione. Non esistono infatti più piattaforme in grado di ficcare il naso negli affari degli altri su WhatsApp e tra le varie chat, per cui sotto questo punto di vista bisogna stare tranquilli anche questa volta. Non si tratta infatti di una nuova applicazione che potrebbe riuscire in qualche modo a scoprire cosa gli utenti dicono all’interno delle loro conversazioni private.

WhatsApp non lo permette ma clandestinamente è ancora possibile spiare gli utenti all’interno della chat, ecco le precisazioni

Si tratta semplicemente di una nuova piattaforma che può in questo caso scoprire i movimenti delle persone su WhatsApp, quelli in entrata e in uscita. Potrete quindi conoscere ogni movimento della persona che magari amate o di qualche vostro amico che credete vi stia mentendo. Tutto quello che dovrete fare sarà affidarvi alla nuova applicazione che risulta disponibile sul web informato apk. Si tratta di Whats Tracker, applicazione perfetta che consentirà una volta scaricata di scegliere uno o più utenti di cui tenere traccia durante la giornata.

Questo nuovo trucco consentirà a chi scaricherà l’applicazione di avere una notifica istantanea ogni volta che quella persona scelta deciderà di entrare su WhatsApp così come di uscire. Alla fine della giornata poi sarà anche possibile consultare un report intero con tutti gli orari precisi.