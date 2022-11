Sono ormai diversi mesi che il noto marchio automobilistico Mercedes sta ultimando i lavori summa nuova generazione di Mercedes Classe E. Questo veicolo è già stato avvistato diverse volte in passato, ma ora sono spuntate in rete nuove immagini spia che ci hanno rivelato ulteriori dettagli estetici e di design.

Mercedes Classe E: emergono in rete nuove foto spia del veicolo di Mercedes

Nel corso delle ultime ore sono state avvistate in rete nuove foto spia ritraenti ancora una volta su strada uno dei prossimi veicoli del marchio tedesco Mercedes. Come già accennato, si tratta della nuova generazione di Mercedes Classe E. Il modello avvistato nelle foto è la berlina, ma sappiamo che sarà disponibile anche una versione station wagon e alcune versioni firmate AMG.

Dalle nuove foto emerse in rete è possibile scorgere qualche dettaglio in più rispetto al passato, almeno dal punto di vista estetico e di design. Dalle foto, in particolare, è possibile osservare il nuovo stile dei fari LED. Stesso discorso per la parte posteriore dove, oltre ai nuovi fari, è possibile scorgere anche la presenza di un nuovo paraurti.

Dalle foto non si riesce a scorgere l’abitacolo del veicolo, ma già in precedenza sono emerse diverse indiscrezioni al riguardo. Stando a queste ultime, la nuova generazione della Mercedes Classe E potrà contare sempre sulla presenza dell’ultima generazione della piattaforma MBUX e ci saranno ovviamente i due display adibiti al sistema di infotainment e alla strumentazione digitale. Per quanto riguarda le motorizzazioni, sappiamo che potrebbero essere annunciate versioni con tecnologia Plug-in e con tecnologia Myld-Hybrid.