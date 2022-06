Tra le prossime automobili che presenterà sul mercato il noto marchio tedesco Mercedes c’è anche la nuova generazione della Mercedes Classe E. Il suo debutto ufficiale è ancora piuttosto lontano (si parla infatti di fine 2023-inizio 2024). Nonostante questo, però, non sono mancati in queste settimane i rumors e le indiscrezioni. In particolare, qualche tempo fa sono state pubblicate in rete le prime foto spia della vettura e ora è stato pubblicato online addirittura un video che la ritrae dal vivo.

Mercedes Classe E: la nuova generazione è stata avvistata su strada in un video

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato in rete un primo video della nuova generazione della Mercedes Classe E. Il video in questione, in particolare, è stato pubblicato su YouTube dal canale walkoARTvideos. Su quest’ultimo è possibile vedere la nuova vettura del noto marchio tedesco durante alcuni test su strada. Questi test servono all’azienda per testare a fondo le performance della vettura.

Dal video è possibile notare come la nuova Classe E sia pressoché completamente camuffata, in modo da nascondere agli occhi indiscreti i nuovi miglioramenti estetici che la caratterizzeranno. Sappiamo comunque che l’azienda non apporterà cambiamenti estetici radicali. Quello che potrebbe cambiare, ad esempio, potrebbe essere il look dei fari anteriori.

Dal video non è neanche possibile scorgere l’interno. Nonostante questo, immaginiamo che Mercedes adotterà tanta tecnologia, tra cui ampi schermi per il sistema di infotainment basato sulla piattaforma MBUX. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, ancora non sono emersi molti dettagli. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità.