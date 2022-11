WindTRE è assurda: offerta con giga illimitati a 7 euro al mese per sempre

Da diversi anni ormai le strutture per la ricezione degli smartphone sono migliorate in base ad ogni gestore, soprattutto tra quelli più blasonati tra i quali c’è di diritto WindTRE. Stiamo parlando infatti del gestore che in Europa ottiene più riconoscimenti ogni anno per via della sua grande qualità di connessione di rete ma anche per quanto riguarda le semplici chiamate. Avere infatti tanti contenuti, un prezzo molto basso ma non avere ricezione serve a ben poco e proprio per questo i provider si sono sviluppati alla grande proprio negli ultimi tempi.

Sottoscrivere adesso una delle grandi offerte di WindTRE può rappresentare un ottimo traguardo ma anche un vero investimento a lungo termine. Il merito è del prezzo molto basso che le offerte del provider rivestono attualmente, includendo al loro interno i contenuti migliori. Non è più un mistero che le nuove promozioni del gestore più famoso d’Europa stanno facendo faville grazie al loro nuovo nome che è GO Unlimited.

WindTRE: la nuova GO Unlimited Star+ ha davvero tutto dalla sua parte, ecco cosa include al suo interno ogni mese

Una delle offerte che stanno rubando la scena a tutte le altre durante quest’ultimo periodo è quella che WindTRE ha deciso di proporre a chiunque abbia una promozione fissa per la rete domestica.

La nuova GO Unlimited Star+ con tutto incluso, Costa ogni mese solo 7,99 € includendo davvero tutto. Chi la sottoscrive a questo prezzo può avere infatti 200 SMS verso tutti i gestori senza limiti ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web ogni mese.