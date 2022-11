La nuova funzione, che ti consente di inviare messaggi a te stesso, ha iniziato a essere implementata su WhatsApp. Secondo WaBetaInfo, la versione più recente dell’app WhatsApp per iOS, 22.23.74, ha una nuovissima funzionalità che consente agli utenti di inviare messaggi a se stessi. Su Android, la funzionalità è accessibile a determinati utenti con l’installazione di WhatsApp versione 2.22.23.77.

Perché vorresti inviare un messaggio a te stesso mentre usi WhatsApp? A molte persone piace la possibilità di scarabocchiare rapidamente un’idea, un promemoria o persino copiare un collegamento da Internet e inserirlo in un messaggio che inviano a se stessi. Questa funzionalità potrebbe anche rivelarsi utile per trasferire file da una piattaforma a un’altra che hai sul tuo dispositivo. Ad esempio, potresti inviarti una fotografia utilizzando WhatsApp sul tuo dispositivo mobile e poi scaricarla sul tuo computer utilizzando la versione desktop del software di messaggistica.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Gli utenti sono già in grado di comunicare tra loro su sistemi di messaggistica come Slack. Inoltre, Telegram consente agli utenti di archiviare i messaggi per visualizzarli in seguito o di stabilire un canale privato in cui possono continuare a contattarsi l’un l’altro. Implementando finalmente la nuova funzione, sembrerebbe che WhatsApp abbia tenuto conto di ciò che stanno facendo i suoi rivali sul mercato.

Pertanto, come si fa esattamente a inviare un messaggio a se stessi su WhatsApp? Inizia semplicemente una nuova conversazione e quando scegli un contatto da cui inviare un messaggio, il tuo contatto verrà mostrato in cima all’elenco. Quando entri in questa conversazione, vedrai una didascalia della chat separata che recita ‘Invia un messaggio a te stesso’.

I messaggi che invii a te stesso verranno visualizzati su tutti i dispositivi connessi che hai. Inoltre, WhatsApp continuerà a preservare la crittografia end-to-end per queste conversazioni. Nel caso in cui tu non sia in grado di utilizzare la funzione in questo momento, potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni in più fino al termine della distribuzione di WhatsApp.