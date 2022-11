I tablet con sistema operativo Android attraversano continui alti e bassi ormai da anni. OnePlus intende stravolgere il settore con una nuova linea di dispositivi in arrivo nel 2023.

Google ha tecnicamente gareggiato contro se stesso per tutto questo tempo con ChromeOS. Tuttavia, di tanto in tanto ci sono state alcune voci su una nuova ondata di dispositivi con OnePlus come collaboratore. Ora, guardando al 2023, ci viene ricordato ancora una volta che potrebbe ancora accadere. Non si sa ancora molto e in generale il settore dei tablet ha sempre qualche difficoltà, ma potrebbe diventare un progetto di successo per l’azienda.

OnePlus si lancia nel mercato dei tablet Android con una novità in arrivo nel 2023

La società madre di OnePLus, Oppo, ha rilasciato il proprio tablet Android alla fine di febbraio chiamato Oppo Pad. Con la pipeline di sviluppo hardware di OnePlus più strettamente allineata con quella di Oppo, ci si aspettava che avremmo visto l’Oppo Pad diventare effettivamente il dispositivo per eccellenza nei mercati occidentali.

Samsung e Lenovo hanno condiviso il controllo dei tablet Android per anni. Un settore già di per sé faticoso. Avere successo per un tablet è molto più complicato che per altri dispositivi più diffusi. Anche il tablet più in voga del momento resta comunque ben nascosto rispetto ad un qualsiasi smartphone, PC e così via. C’è anche il nuovo Pixel Tablet in arrivo entro il prossimo anno, ma sospettiamo che l’azienda potrebbe stravolgerci ulteriormente in seguito alle voci sulle novità di OnePlus. Anche se, per molti il nuovo tablet proposto dall’azienda non sarà altro che un Oppo Pad leggermente diverso. Un ennesimo doppione in un mercato già di per sé molto saturo.