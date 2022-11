Sarà stata complice la pandemia mondiale, Ma negli ultimi anni sempre più aziende hanno prodotto il proprio tablet di fascia medio bassa.

Qualche mese fa, il colosso Oppo ha presentato il suo primo tablet Oppo Pad ad un evento a Parigi. Adesso a distanza di qualche settimana, finalmente il primo tablet di casa oppo è disponibile sul mercato europeo, ma soprattutto qui in Italia. L’anno dell’oppo Pad Air, un tablet di fascia medio bassa aggiungere in un panorama molto competitivo.

Estetica e design:

L’oppo Pad Air non ha un design stravagante o fuori dalle righe, effettivamente è difficile creare un prodotto di questa categoria che sia originale.

La scocca è rivestita della verniciatura oppo Glow che consente a questo tablet una finitura opaca difficile da sporcare. Effettivamente mantiene la cover abbastanza pulita e non trattiene le ditate quindi questo effetto satinato opaco funziona bene. Lui pesa 440 grammi ed è spesso solo 8,9 mm, quindi è molto maneggevole e leggero.

La parte alta della scocca è in plastica ed ha una lavorazione con un effetto 3D che serve anche ad aumentare il grip, quindi far sì che quando lo tenete in mano sia in verticale che in orizzontale, la presa sia sempre salda.

Un grosso difetto di questo tablet è che manca il jack da 3,5 mm per le cuffie. Su dispositivi del genere si può dire che è una periferica quasi obbligatoria ormai, soprattutto se teniamo conto anche dell’anima di questo device.

Display:

L’oppo Pad Air ha uno schermo LCD da 10,3 pollici, con risoluzione 2K, quindi 2.000 x 1.200 pixel e ha un refresh rate di 60 Hertz. Dalle impostazioni come sempre qui possiamo scegliere fra la modalità scura oppure la modalità chiara ed ha un buon angolo di visione.

La luminosità massima è buona nel momento in cui vi trovate all’interno di una stanza, quindi al chiuso. Tuttavia sotto i raggi diretti del sole dovrete strizzare un po’ gli occhi, ma su questa fascia di prezzo già lo sappiamo che è difficile avere dei display molto luminosi.

Per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti audiovisivi, questo tablet è ottimo. Che siano video su YouTube o che siano le vostre serie TV preferite su Netflix o Disney Plus, secondo noi, questo, è il vero Focus di questo dispositivo.

Nonostante il comparto audio sia un quad speaker by Dolby Atmos, l’audio non è potentissimo però è molto equilibrato fra bassi medi e alti. Quindi è di buona qualità appunto per poter riprodurre contenuti audiovisivi.

Specifiche tecniche:

Sotto al telaio troviamo l’ormai collaudato processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 680 che gli consente prestazioni di tutto rispetto. Ovviamente non è un tablet con la quale potete andare a giocare a titoli pesanti come per esempio Call of Duty o Real Racing 3, però per tanti giochi Arcade o semplici vi consente comunque di divertirvi.

Completano il comparto hardware 4 GB di RAM, che potete espandere ulteriormente in maniera virtuale fino a 3 GB e poi abbiamo o 64 GB o 128 GB di memoria interna. Se necessitate potete andare a inserire una micro SD interna per poter espandere la memoria.

La batteria invece è da 7.100 mAh che vi consentono veramente un’ottima autonomia. Calcolate che se avete più o meno un utilizzo di circa 5 ore al giorno, in questo caso andrete a ricaricare l’oppo Pad Air ogni tre, massimo quattro giorni.

Software:

La Skin che troviamo su questo dispositivo è la Color OS for Pad, che è stata ottimizzata per dispositivi con questa grandezza dello schermo. Però attenzione, non è semplicemente una versione zoommata del classico software mobile, ma si sono veramente impegnati per far sì che sia ottimizzata anche per il multitasking.

Infatti tante app, ma gli stessi menù delle impostazioni o altre App all’interno del tablet, funzionano in Split screen e questo vi consente un multitasking e una fluidità all’interno del sistema molto migliore. Sicuramente è anche merito della skin se il tablet è così fluido in tutte le condizioni di utilizzo.

Altre caratteristiche speciali che potete andare a settare direttamente nel menu dedicato nelle impostazioni è lo schermo diviso che si può attivare con la Gesture delle due dita dall’alto verso il basso.

Comparto fotografico:

Troviamo una fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura focale 2.2, invece la fotocamera principale da 8 megapixel con apertura focale 2 0. Non aspettatevi una grande qualità delle foto per quanto riguarda dispositivi di questo genere, comunque in caso di buona luminosità potete scattare anche dei selfie discreti.

Comunque la videocamera frontale vi consente quella qualità necessaria per poter effettuare delle videochiamate professionali buone.

Conclusioni e prezzo:

Il nuovo Oppo Pad Air lo potete acquistare in due versioni la 4 + 64 GB a 299,99 €, oppure la versione da 4 + 128 GB di storage interno, oppure 349,99 €.

Questi prezzi sono disponibili sia sullo Store ufficiale di Oppo, ma anche su Amazon. Un prezzo che è perfettamente in linea con la concorrenza.