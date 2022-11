Secondo quanto riferito, Apple ha stretto una partnership esclusiva con il fornitore Pegatron per l’assemblaggio finale del presunto visore AR. Le ultime informazioni affermano che il dispositivo entrerà in produzione da marzo 2023, il che significa che il lancio dovrebbe avvenire qualche tempo dopo.

L’annuncio ufficiale potrebbe essere tenuto nell’aprile 2023, ma il prezzo potenzialmente alto prenderà di mira pochi clienti.

Il visore per realtà mista non sarà disponibile in grandi quantità, secondo un rapporto con paywall pubblicato su DigiTimes e individuato da MacRumors. La stima approssimativa delle spedizioni del visore AR per il 2023 potrebbe essere inferiore a un milione, suggerendo che Apple lo metterà in vendita ad un prezzo molto alto, ma può anche significare che Pegatron non genererà molti profitti poiché opera su scala ridotta.

“Fonti del settore hanno affermato che questo headset XR si rivolge principalmente ai mercati commerciali. Il prezzo è più alto e la quantità di spedizione è limitata. Stime precedenti affermavano che la spedizione annuale di questo dispositivo avrebbe raggiunto i 2,5 milioni di unità. Tuttavia, in questo momento, stime approssimative collocano la spedizione annuale tra 0,7 e 0,8 milioni di unità“.

Apple e Pegatron nuovi partner ufficiali?

Fortunatamente, date le dimensioni di Apple come azienda, Pegatron ha una rara opportunità di affermarsi come partner preferenziale della catena di fornitura per i futuri modelli di headset. In effetti, l’azienda sta lavorando su altri due visori e un paio di occhiali intelligenti, e questo sufferisce che l’azienda sta investendo nella realtà aumentata e mista.

Ming-Chi Kuo ha affermato che l’headset AR sarebbe stato lanciato a gennaio 2023, menzionando anche che sarebbe stato un prodotto costoso ma rivoluzionario.

Ormai mancano solo pochi mesi rimanenti per l’inizio del prossimo anno, e manca poco prima di scoprire questa nuova tecnologia firmata Apple.