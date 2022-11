Quale occasione migliore del 25 novembre, giorno del Black Friday, per acquistare i regali di Natale ad un prezzo scontato? Inutile precisarlo: i brand più popolari sono quelli che continuano ad attirare il maggior numero di shopping addicted e sembra che anche quest’anno sarà la Mela a spopolare nella categoria tech! D’altronde, per gli appassionati di Apple Black Friday e Cyber Monday rappresentano da sempre un’occasione davvero unica per risparmiare.

Vediamo però nel dettaglio quali saranno i prodotti più popolari di questo brand, da tenere d’occhio durante il Black Friday 2022.

# Apple AirPods

Gli AirPods non hanno certo bisogno di grandi presentazioni: gli auricolari wireless della Apple sono infatti decisamente popolari, al punto da figurare spesso tra i migliori della categoria. Parliamo di un’idea regalo perfetta per gli estimatori del marchio, che durante il Black Friday si può trovare a prezzi scontatissimi e dunque decisamente vantaggiosi. Dalla versione base a quelli di ultimissima generazione, gli Apple AirPods di certo non rischiano di deludere le aspettative.

# Apple Watch SE

Per quanto riguarda invece la categoria degli smartwatch, l’Apple Watch SE è sicuramente un gioiellino che vale la pena tenere d’occhio durante il prossimo Black Friday perché è molto probabile che andrà letteralmente a ruba. Il nuovo orologio intelligente della mela infatti è un vero e proprio portento, grazie al processore dual-core ancora più veloce e alle moltissime funzioni all’avanguardia che lo rendono irresistibile. Non è un caso se l’Apple Watch SE figuri tra gli articoli più richiesti di Natale e conviene sicuramente approfittare del Black Friday per acquistarlo ad un prezzo ancora più conveniente.

# iPad Air

In quanto ai tablet, è l’iPad Air ad attirare maggiormente l’attenzione in quest’ultimo periodo e infatti anche questo compare tra gli articoli Apple più gettonati del momento. Una bella idea regalo, sicuramente esclusiva e dal prezzo non proprio indifferente. In occasione del Black Friday 2022 però alcuni negozi come MediaWorld proporranno sconti esclusivi anche sull’iPad Air e conviene sicuramente approfittarne. Attenzione però, perché come abbiamo detto chi tardi arriva male alloggia e le scorte non sono infinite. Per riuscire ad accaparrarsi questo tablet ad un prezzo scontato bisogna giocare d’anticipo.

# iPhone 14

Arriviamo infine alla categoria degli smartphone, che rimane la più popolare in assoluto specialmente quando si tratta della mela. E l’iPhone 14 di certo non poteva non figurare tra gli articoli più popolari e desiderati di Apple, tant’è che in moltissimi hanno già richiesto esplicitamente di trovarlo sotto l’albero. Ebbene, nonostante questo sia un modello di punta uscito da poco, durante il Black Friday 2022 sarà possibile trovarlo ad un prezzo scontato in alcuni negozi dunque vale sicuramente la pena cogliere la palla al balzo. Usi tratta infatti di un’occasione imperdibile per tutti gli estimatori del marchio.