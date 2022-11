LG Electronics ha presentato i suoi ultimi monitor premium all’IFA 2022 di Berlino, in Germania, incluso il nuovo superbo monitor da gioco OLED UltraGear (modello 45GR95QE).

Il primo display OLED curvo di LG con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, il modello da 45 pollici è progettato per esperienze di gioco coinvolgenti, offrendo le prestazioni visive, la velocità e le caratteristiche richieste dai giocatori seri.

I visitatori dello stand LG all’IFA 2022 hanno potuto esplorare un’ampia gamma di prodotti monitor LG all’avanguardia, tra cui il nuovo UltraGear e l’UltraFine Display Ergo AI (modello 32UQ890), che offre una configurazione personalizzabile.

Display ultrafine Ergo AI

L’UltraFine Display Ergo AI di LG è il primo monitor LG in grado di regolare automaticamente la propria posizione per garantire un comfort ergonomico continuo per tutto il giorno. Con una fotocamera integrata che sfrutta l’intelligenza artificiale avanzata, UltraFine Display Ergo AI può analizzare continuamente la postura dell’utente, apportando lievi modifiche all’altezza dello schermo (0 ~ 160 mm) e all’inclinazione (-20º ~ +20º).

Il 32UQ890 ha tre modalità di miglioramento dell’ergonomia: AI Motion, Continuous Motion e Periodic Motion. AI Motion, che è stato mostrato allo stand di LG durante l’IFA, tiene traccia del livello degli occhi dell’utente e regola l’altezza e l’inclinazione ogni volta che viene rilevata una modifica.

L’UltraFine Display Ergo AI di LG sfoggia un display IPS 4K (3840 x 2160) da 31,5 pollici con una copertura del 95% di DCI-P3 e un’eccellente riproduzione dell’immagine HDR. Combinando uno schermo premium ad alta risoluzione e un supporto articolato che può essere regolato in modo intelligente dalla tecnologia AI di LG, il 32UQ890 è una soluzione workstation personalizzata e che migliora il comfort per professionisti impegnati.

“Il portafoglio di prodotti innovativi di LG in mostra all’IFA 2022 abbraccia le ultime tendenze e tecnologie per soddisfare le esigenze e gli stili di vita dei diversi consumatori di oggi“, ha affermato Seo Young-jae, vicepresidente senior e capo della business unit IT di LG Electronics Business Solutions Azienda.