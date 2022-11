Kena Mobile non finisce mai di stupire, proprio in questi giorni l’azienda ha rinnovato una delle migliori promozioni di sempre, mettendo a disposizione di tutti gli utenti un bundle invidiabile, arricchito di giga quasi gratis da utilizzare in tutta Italia.

A differenza di quanto vediamo ad esempio da Vodafone e TIM, l’attivazione della promozione di cui vi parleremo oggi è possibile anche sul sito ufficiale, in questo modo il cliente può accedervi senza troppi problemi dal divano di casa propria, ricevendo la SIM presso il domicilio senza costi aggiuntivi di alcun tipo. La promozione, infatti, non richiede alcun versamento iniziale, nè per l’attivazione, né per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Kena Mobile: l’offerta migliore del momento

L’offerta migliore di Kena Mobile vede offrire al consumatore finale la possibilità di spendere soli 6,99 euro al mese per sempre, attenzione proprio a queste ultime due parole, la promessa è infatti di non rimodulare mai il prezzo, con versamento diretto tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Il bundle incluso nella promozione coinvolge ad ogni modo 130 giga di traffico dati con velocità massima in 4G+, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare chiunque si desideri in Italia, ed anche 500 SMS da inviare ad altrettanti operatori telefonici.

L’unico appunto da fare riguarda la necessità di portabilità del numero originario, poiché al giorno d’oggi la promozione in oggetto può essere richiesta dai soli possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO.