Gli utenti sono impazienti di poter scoprire come sarà il primo smartphone pieghevole di Apple. L’azienda californiana non ha ancora realizzato un device foldable e non è chiaro se un tale modello arriverà mai.

Questa incertezza non è stata particolarmente gradita da un utente cinese che ha deciso di giocare d’anticipo. Affidandosi alla propria abilità tecnica, l’utente si è costruito da solo un iPhone pieghevole.

L’opera di ingegneria è partita da un classico iPhone che è stato riconvertito per diventare uno smartphone foldable sotto tutti i punti di vista. Questa versione personalizzata del device Apple è stata ribattezzata iPhone V proprio per sottolineare il design a conchiglia.

Un utente cinese ha realizzato da solo un iPhone pieghevole completamente funzionante prima che lo facesse Apple

L’intero processo di creazione del device è disponibile in un video pubblicato su BiliBili, una piattaforma video molto popolare in Cina. Il filmato permette di conoscere tutte le componenti utilizzate per creare l’iPhone pieghevole.

Il design finale ricorda quello di Galaxy Z Flip e Moto Razr dal punto di vista estetico. Guardando alle componenti interne, l’utente ha diviso in due la scheda madre per poter alloggiare ogni elemento in una delle due estremità.

Nella parte bassa sono presenti il SoC e le memorie mentre nella parte alta la batteria e i sensori fotografici. Per riuscire ad alloggiare tutti gli elementi, la scocca è stampata grazie in 3D. Il lavoro di ideazione, sviluppo e realizzazione ha portato via oltre un anno e il risultato ottenuto può essere definito a tutti gli effetti un prototipo. Nonostante questo, il device è completamente funzionante ed è a tutti gli effetti il primo Apple pieghevole mai realizzato.