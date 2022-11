Tutti gli smartphone emettono una qualche forma di radiazione, ecco perchè è stata stillata una lista che tiene conto di questi valori e li classifica.

Una nuova valutazione degli smartphone del settore rivela i dispositivi con la radiazione più alta. Secondo Banklesstime che ha condotto il sondaggio, gli smartphone Google Pixel emettono più radiazioni di tutti. Anche gli smartphone Sony Xperia rilasciano molte radiazioni. Tuttavia, questo si basa solo sul fatto che questi marchi occupano più posti nell’elenco.

Come vengono classificati

Le prove per i livelli di radiazione considerano i rapporti di assorbimento specifico (SAR) dei singoli dispositivi. Il corpo umano assorbe le onde del campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF-EMF). Il SAR misura effettivamente la velocità con cui il corpo umano lo fa e i risultati del test sono in watt per chilogrammo (W/Kg).

Quindi quali sono gli smartphone che emettono più radiazioni? Al primo posto c’è il Motorola Edge che ha un punteggio SAR di 1,79 W/Kg. Questo smartphone emette 0,20 W/Kg in più di radiazioni rispetto allo ZTE Axon 11 5G che si trova in seconda posizione con 1,59 W/Kg.

In terza posizione abbiamo il OnePlus 6T con un valore SAR di 1,55, appena 0,04 in più rispetto all’Axon 11 5G. Tuttavia, il secondo smartphone OnePlus di questa lista è il OnePlus 6 e occupa la decima posizione con 1.33 W/Kg,

In quarta posizione c’è Sony Xperia XA2 Plus ma questo non è l’unico smartphone Sony della lista. Anche il Sony Xperia XZ1 Compact occupa l’ottava posizione. Mentre l’Xperia XA2 Plus arriva a 1,41 W/Kg, e l’Xperia XZ1 Compact a 1,36 W/Kg.

Seguono due smartphone Google Pixel in quinta e sesta posizione. C’è però anche un altro smartphone Google Pixel in nona posizione. Questo rende un totale di tre smartphone Google Pixel nell’elenco. Questo è il motivo per cui alcune persone considerano i dispositivi di Google poco sicuri. In quinta e sesta posizione ci sono Google Pixel 3XL e Google Pixel 4a. Questi smartphone emettono rispettivamente 1,39 W/Kg e 1,37 W/Kg. Il Google Pixel 3 in nona posizione segna 1,33 W/Kg.

La posizione rimanente è la settima posizione ed è occupata dall’Oppo Reno5 5G con 1,33 W/kg. Tuttavia, è importante notare che esiste un pareggio tra la sesta (Google Pixel 4a) e la settima posizione, nonché tra la nona (Google Pixel 3) e la decima (OnePlus 6).