Gli smartphone Samsung Galaxy hanno generalmente utilizzato i chipset Snapdragon di Qualcomm, sebbene queste versioni siano accessibili solo in aree specifiche come gli Stati Uniti, mentre le varianti Exynos sono disponibili in altri mercati. Durante una recente chiamata con gli investitori, Akash Palkhiwala, chief financial officer di Qualcomm, ha dichiarato che i prossimi modelli Samsung Galaxy S23 saranno alimentati da chipset Snapdragon in tutto il mondo. Ciò implica che il colosso tecnologico sudcoreano potrebbe interrompere la produzione del chipset Exynos nei futuri dispositivi di punta. Secondo Palkhiwala, i processori Snapdragon rappresentano il 75% delle versioni Galaxy S22 sul mercato.

Il presidente e CEO di Qualcomm Cristiano Amon ha confermato quanto detto da Palkhiwala, indicando che i futuri telefoni Galaxy di punta a livello globale utilizzeranno i chipset Snapdragon. “Abbiamo stipulato un nuovo accordo pluriennale con Samsung negli smartphone, aumentando l’utilizzo delle piattaforme Snapdragon per i futuri dispositivi Samsung Galaxy premium a livello internazionale”, ha dichiarato Amon durante la chiamata ai risultati.

Galaxy S23 utilizzerà il nuovo chip Snapdragon

La notizia sostiene la precedente previsione dell’analista Ming-Chi Kuo secondo cui Samsung salterà il proprio chipset Exynos a favore della CPU di punta di Qualcomm per tutti i successori del Galaxy S22 in tutti i mercati. Secondo i commenti di Amon, questo potrebbe essere il caso anche per i modelli successivi alla serie Galaxy S23.

Questo potrebbe non essere significativo per gli appassionati di Galaxy negli Stati Uniti che già possiedono versioni alimentate da Snapdragon dei migliori smartphone Samsung. Tuttavia, per gli acquirenti che in passato hanno avuto a che fare con dispositivi alimentati da Exynos, questo nuovo sviluppo è promettente. Una delle lamentele più comuni sui telefoni Galaxy alimentati da Exynos era che si comportavano più lentamente degli equivalenti alimentati da Snapdragon.

Una variante statunitense sbloccata del Galaxy S23+ alimentata da una CPU Snapdragon 8 Gen 2 è emersa su Geekbench poco dopo che Qualcomm ha rivelato il suo accordo con Samsung. Il telefono ha almeno 8 GB di RAM e funziona con Android 13.0, secondo i risultati dei test.

Non ci sono notizie ufficiali su quando verranno svelati i prossimi rivali di Samsung per i più grandi telefoni Android, anche se le speculazioni precedenti suggerivano un debutto all’inizio di febbraio.