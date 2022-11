A partire da oggi, giovedì 3 novembre 2022 la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha lanciato il suo nuovo piano “economico” con annessa pubblicità.

Parliamo di un piano molto atteso dagli che permette di abbattere i costi di abbonamento mensili. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Netflix lancia oggi il suo piano con pubblicità

Il prezzo del nuovo piano in Italia è di 5.49 euro al mese, ricordo che comunque rimangono disponibili anche tutti gli altri piani attualmente in corso, che partono da un prezzo di 7.99 euro al mese. Il nuovo piano con annunci di Netflix avrà una serie di limiti, oltre a spot pubblicitari della durata di 15/30 secondi che saranno proposti per un massimo totale di 4/5 minuti ogni ora di visione.

Con limiti intendiamo prima di tutto la risoluzione massima con la quale sarà possibile vedere i contenuti sulla piattaforma, che arriva all’HD fino a 720p. La visione offline non sarà disponibile ed alcuni titoli (anche se ancora non sappiamo quali) non saranno disponibili. Il nuovo piano di abbonamento permette anche la visione dei contenuti su un solo schermo alla volta.

Oggi, alle ore 17 verrà rilasciato il nuovo piano, molto atteso da alcuni utenti e non interessante per altri. Ovviamente il punto focale di questo nuovo piano è il prezzo, considerando anche che la piattaforma non permette più di condividere l’abbonamento con amici e parenti che vivono al di fuori del nostro stesso appartamento. Visitate il sito ufficiale della piattaforma per maggiori dettagli.