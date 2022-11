Gli NFT basati su ‘Game of Thrones‘ usciranno questo inverno. Warner Bros. Discovery (WBD) e HBO hanno collaborato con la piattaforma NFT Nifty’s per produrre token digitali collezionabili basati sul programma televisivo di successo. I fan di ‘Game of Thrones’ potrebbero anticipare il rilascio di NFT intorno alla seconda metà del 2022, ma non è stata ancora stabilita una data di lancio ufficiale.

Secondo un post sul blog di Nifty, l’esperienza NFT intitolata ‘Game of Thrones: Build Your Realm’ consentirà ai fan di costruire un regno accumulando una raccolta di avatar personalizzabili basati sui personaggi dello show, oltre a pacchetti assortiti contenenti una varietà di oggetti da collezione come oggetti ‘attrezzabili’ per ‘rafforzare’ i loro avatar con cose come armi, compagni e equipaggiamento. I fan possono costruire un regno raccogliendo questi oggetti. Secondo quanto affermato nel comunicato realizzato da WBD, ‘durante tutto il programma verranno offerti anche diversi pack a tema’.

Game of Thrones, non c’è ancora una data ufficiale

I personaggi e le ambientazioni di ‘Game of Thrones’ saranno inclusi anche in alcuni degli altri NFT che verranno rilasciati. Secondo WBD, i fan potranno anche prendere parte ad ‘attività tematiche’ e ‘coinvolgimento in loco’ mentre partecipano all’evento.

Josh Hackbarth, il direttore dello sviluppo commerciale NFT per la Warner Bros. Discovery, ha affermato in un comunicato che ‘Il nostro obiettivo, come sempre, con i fan è fornire loro nuove opportunità di connettersi con le storie e i personaggi che amano. ‘ ‘Siamo lieti di far crescere la base di fan e il franchise di ‘Il Trono di Spade’ con questo programma di raccolta digitale unico nel suo genere che coinvolgerà i fan a un livello più profondo, consentendo loro di immergersi nel regno di Westeros e arricchire l’intera esperienza dei fan’, hanno affermato i produttori dello spettacolo.

Molto probabilmente WBD sta cercando di aumentare i suoi guadagni con gli NFT di ‘Game of Thrones’, che è ampiamente considerata una delle serie di maggior successo della HBO. Dopo aver subito una perdita netta di 3,4 milioni di dollari nel trimestre precedente, l’azienda ha un disperato bisogno di assistenza finanziaria. Inoltre, WBD sta portando un onere del debito di oltre 53 miliardi di dollari.