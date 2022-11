La nuova serie Samsung Galaxy S23 potrebbe essere rilasciata in anticipo. Fino ad ora si è parlato di un evento Galaxy Unpacked previsto per il mese di gennaio o febbraio del prossimo anno ma il leaker Ice Universe aveva comunque fatto riferimento alla possibilità che l’azienda decidesse di anticipare i tempi e rilasciare i suoi smartphone entro il 2022.

Il portale Phonearena.com, riprendendo alcune informazioni non ufficiali, rende noto un primo indizio che potrebbe sostenere quanto già emerso e riferire una presunta data di lancio dei top di gamma.

Samsung Galaxy S23 appare in nuove immagini e un poster svela la data di lancio!

Design e scheda tecnica dei top di gamma di nuova generazione della serie Samsung Galaxy S sono stati svelati già da diverse settimane anche se continuano a emergere sempre nuove informazioni e immagini sui tre dispositivi.

Il dettaglio che adesso attira maggiormente l’attenzione riguarda la data nella quale l’azienda potrebbe procedere con la presentazione ufficiale. Qualche mese fa Ice Universe si è esposto a riguardo ritenendo che Samsung avrebbe anticipato i tempi, adesso l’utente di Twitter OreXda condivide un poster non ufficiale tramite il quale mostra il design dei dispositivi e svela quella che potrebbe essere la data di avvio dei pre ordini per l’acquisto dei dispositivi.

Il poster indica il 23 dicembre come data di avvio dei pre ordini e il 5 gennaio come termine ultimo entro il quale sarà possibile prenotare lo smartphone desiderato. Tenendo conto delle due date, PhoneArena.com sostiene che Samsung potrebbe annunciare i suoi top di gamma durante un Galaxy Unpacked previsto per il 23 dicembre e potrebbe dare il via agli acquisti il 6 gennaio.

A giustificare la scelta del colosso di anticipare le tempistiche potrebbero esservi fattori differenti, tra questi: la volontà di tenere testa a rivali come Apple e Google che hanno recentemente annunciato i loro dispositivi; e la necessità di affrontare il calo delle vendite dei Galaxy Z Fold e Z Flip 4.

Appare opportuno ricordare che le date qui riportate non sono state ancora confermate da Samsung e che l’azienda non si è espressa in alcun modo a riguardo. Dunque, ogni informazione potrebbe non rispecchiare la realtà ed essere smentita dall’emergere di dettagli più concreti.