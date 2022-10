Nonostante sia stata presentata relativamente poco tempo fa la serie Xiaomi 12, sembra che il noto produttore cinese stia già preparando l’arrivo della serie successiva, ovvero i prossimi Xiaomi 13. Uno di questi, ovvero il prossimo Xiaomi 13 Lite, è stato avvistato in rete in queste ore nei database di IMEI. Stando a questi ultimi, potrebbe trattarsi del re-branded di Xiaomi Civi 2.

A quanto pare il produttore cinese Xiaomi presenterà entro la fine dell’anno in Cina la nuova serie di smartphone top di gamma. Come già accennato, in queste ultime ore uno di questi device è stato avvistato nei database di IMEI. Si tratta del prossimo Xiaomi 13 Lite e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi della versione re-branded dello scorso Xiaomi Civi 2.

Per il momento non abbiamo la certezza che sarà effettivamente così. Tuttavia, il noto produttore cinese è solito portare i suoi smartphone presso altri mercati ma con un altro nome. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi riassumiamo qui di seguito le specifiche di Xiaomi Civi 2, quindi le presunte specifiche di Xiaomi 13 Lite.

Xiaomi 13 Lite – presunte specifiche tecniche