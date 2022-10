La serie Samsung Galaxy S22 è uno dei migliori telefoni Android sul mercato, con schermi e fotocamere eccezionali. Dal rilascio iniziale dei telefoni all’inizio di febbraio, il conglomerato coreano ha anche rilasciato frequenti aggiornamenti per migliorare le proprie prestazioni fotografiche. Se desideri un controllo ancora maggiore sulla tua fotocamera, puoi utilizzare il software Expert RAW di Samsung, che ti consente di creare fotografie RAW/DNG con HDR multi-frame.

Le fotografie possono quindi essere ottimizzate nel tuo strumento di fotoritocco preferito per ottenere l’effetto desiderato. L’ultimo aggiornamento di Samsung Expert RAW include una nuova straordinaria funzionalità: la modalità Astrofoto. Nonostante abbiano una miriade di modalità e capacità della fotocamera, le app della fotocamera dei telefoni di punta di Samsung mancavano di una funzione di astrofotografia in stile Google Pixel. La nuova opzione Astrophoto nell’app Expert RAW cerca di risolvere questo problema.

Galaxy S22 includerà un’app per localizzare stelle e sistemi solari

Ha una guida Sky integrata per aiutare a localizzare costellazioni, stelle e sistemi solari. Se sai quale sezione del cielo notturno vuoi fotografare, puoi sempre disattivare la guida. Per ottenere i migliori risultati, le foto vengono scattate utilizzando l’intelligenza artificiale e le tecnologie multi-frame. Il tempo minimo per acquisire un’astrofoto è di 4 minuti, con un tempo massimo di 10 minuti. Inutile dire che è necessario utilizzare un treppiede mentre si fotografano le stelle.

Expert RAW sta anche ottenendo la possibilità di registrare numerose fotografie con esposizioni diverse, che possono quindi essere unite insieme utilizzando le varie scelte di sovrapposizione. Secondo Samsung, questa modalità può essere utilizzata per ‘produrre fantastiche foto astratte’. Oltre all’aggiornamento di Expert RAW, Samsung ha messo in evidenza l’app Camera Assistant nel suo annuncio, che è stato reso pubblico pochi giorni fa. Sul Galaxy S22, il software ti consente di personalizzare le funzioni di elaborazione delle immagini come HDR automatico, cambio obiettivo automatico e velocità dell’otturatore più rapida in modo che il risultato finale corrisponda al tuo stile di scatto.

Le modalità Astrophoto e esposizioni multiple di Expert RAW sono attualmente in versione beta e sono accessibili solo sulla serie Galaxy S22 con Android 13. Expert RAW è disponibile per il download dal Galaxy Store.