Si pensa che l’asteroide che ha portato all’estinzione dei dinosauri e che ha colpito la Terra 66 milioni di anni fa abbia anche innescato un “mega-terremoto” che è durato settimane o mesi.

L’entità dell’impatto ha rilasciato energia circa 50.000 volte più di quella rilasciata nel terremoto di magnitudo 9.1 di Sumatra nel 2004. È stato sufficiente per generare terremoti giganteschi, mega-tsunami e formare un cratere di oltre 200 km di diametro nella penisola dello Yucatan.

Hermann Bermúdez, un dottorando nel programma di Scienze e Gestione Ambientale presso la Montclair State University, ha fatto la scoperta mentre raccoglieva dati nel sito Cretaceo-Paleogene (K-Pg) in Texas, Alabama e Mississippi, integrando il suo precedente lavoro in Colombia e Messico.

Bermúdez ha presentato i risultati, intitolati “The Chicxulub Mega-Earthquake: Evidence from Colombia, Mexico, and the United States” alla conferenza Geological Society of America Connects del 2022 a Denver all’inizio di questo mese. L’organizzazione senza scopo di lucro supporta e crea opportunità di ricerca per aiutare a risolvere i misteri della Terra.

Le prove lasciate dal terremoto

Durante il lavoro sul campo sull’isola di Gorgonilla in Colombia nel 2014, Bermúdez ha trovato strati di sedimenti pieni di piccole perle di vetro (depositi di sferule) e frammenti noti come tectiti e microtektiti che sono stati espulsi nell’atmosfera durante l’impatto dell’asteroide.

Le rocce esposte sulla costa dell’isola di Gorgonilla raccontano quello che successe milioni di anni fa. All’incirca 3.000 chilometri a sud-ovest dal luogo dell’impatto, sabbia, fango e piccole creature oceaniche si stavano accumulando sul fondo dell’oceano quando l’asteroide colpì.

Strati di fango e arenaria fino a 10-15 metri sotto il fondo del mare hanno subito una deformazione dei sedimenti molli che si conserva ancora oggi, una reazione che Bermúdez attribuisce alla forza dell’impatto. Difetti e deformazioni dovute al terremoto continuano attraverso lo strato ricco di sferule che si è depositato dopo l’impatto, e ciò indica che deve essere continuato per settimane o mesi.

“La sezione che ho scoperto sull’isola di Gorgonilla è un posto fantastico per studiare il confine K-Pg”, dice Bermúdez, “perché è una delle zone meglio conservate ed è situata in profondità nell’oceano, quindi non è stata colpita dagli tsunami .”