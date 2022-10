Meta ha detto mercoledì che stava pianificando di ridurre lo spazio degli uffici, perchè più dipendenti al giorno d’oggi scelgono di lavorare da casa.

Quando ha pubblicato i risultati del terzo trimestre, il gigante dei social media ha affermato che le spese totali nel terzo trimestre sono state di 22,05 miliardi di dollari, in aumento del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò includeva una perdita di valore di 413 milioni per alcuni contratti di locazione.

Dave Wehner, chief financial officer di Meta, ha affermato in una telefonata sugli utili che la società stava apportando “modifiche significative su tutta la linea per operare in modo più efficiente” e quindi avere “un maggiore controllo su tutte le aree delle spese operative“.

Wehner ha affermato che per questi cambiamenti “ci vorrà tempo prima che possano essere implementati” perché seguono “un ciclo di investimenti sostanziale“. “Alcuni passaggi porteranno a costi incrementali nel breve termine“, ha affermato Wehner.

In futuro si lavorerà da casa

Le spese totali previste da Meta per il 2022 sarebbero comprese tra 85 e 87 miliardi, con una stima di 900 milioni di costi aggiuntivi “legati al consolidamento delle nostre strutture organizzative“, ha affermato.

Wehner ha aggiunto che le spese totali previste da Meta per il 2023 saranno comprese tra 96 e 101 miliardi.

Meta ha promosso il lavoro a distanza, in particolare per i suoi dirigenti senior. Il CEO Mark Zuckerberg ama lavorare dal suo complesso alle Hawaii, mentre il capo di Instagram Adam Mosseri ha recentemente viaggiato e lavorato a distanza da Los Angeles, Cape Cod e anche dalle Hawaii, hanno riferito fonti al Wall Street Journal.

I dipendenti Meta dovrebbero trascorrere almeno la metà del loro tempo in ufficio. Detto questo, qualsiasi dipendente Meta a tempo pieno il cui lavoro può essere svolto online potrà essere svolto completamente da remoto.