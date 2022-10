Soltanto pochi giorni fa vi avevamo parlato dell’imminente arrivo per il mercato cinese di un nuovo pc portatile a marchio Xiaomi. Stiamo parlando in particolare del nuovo Xiaomi Book Air 13 e ora l’azienda lo ha finalmente annunciato in Cina.

Xiaomi ufficializza in Cina il nuovo laptop premium Xiaomi Book Air 13

Il produttore cinese Xiaomi ha da poco annunciato per il mercato cinese il nuovo Xiaomi Book Air 13. Come già anticipato dai precedenti rumors, ci troviamo di fronte ad un laptop decisamente premium nel design e potente dal punto di vista delle prestazioni.

In particolare, il nuovo laptop di Xiaomi è un convertibile 2 in 1 con uno spessore davvero ridotto e con un peso di solo 1,2 kg. Le specifiche tecniche sono poi davvero elevate. Il display è ad esempio un pannello E4 OLED con una diagonale da 13 pollici in risoluzione 2880 x 1800 pixel con 600 nits di luminosità, anche se il refresh rate si ferma ai 60Hz.

Le prestazioni, come già detto, sono piuttosto elevate. Come processori è infatti possibile scegliere tra Intel Core i5 o Intel Core i7 di dodicesima generazione con una GPU Iris Xe e tagli di memoria con ben 16 GB di RAM LPDDR5 e storage interno SSD da ben 512 GB. Non mancano poi la batteria con ricarica rapida da 65W, due porte Thunderbolt 4, il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo laptop Xiaomi Book Air 13, per il momento, sarà proposto per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 688 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati su un suo possibile arrivo anche in Italia.