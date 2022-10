Xperia Ace III è il passato: dopo cinque mesi, il colosso giapponese Sony è già pronto a debuttare con il nuovo Xperia Ace IV. Le dimensioni non cambiano, ma ci saranno degli improvement importanti dal punto di vista delle specifiche tecniche. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Sony: ecco i cambiamenti con il suo nuovo compatto a basso costo

Sony ha intenzione di fare un upgrade importante per il suo dispositivo mobile compatto a basso costo: piuttosto che usare il chipset Qualcomm Snapdragon 480, con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna presenti nell’Xperia Ace III, il nuovo smartphone userà il processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile mediante microSD.

Cambiano inoltre le proporzioni del display: si passa dai 19:9 ai 21:9 di tutti gli altri smartphone della gamma Xperia. Resta la medesima la diagonale, che è di 5,5 pollici; stessa cosa anche per la risoluzione FHD+. Per concludere, ci sono dei rumors che confermano la permanenza della batteria da 4.500 mAh con ricarica a 18W.

Sony ha quindi deciso di puntare ancora una volta sugli smartphone compatti a basso costo, nonostante la loro diffusione sia limitata e anche in netto calo, un po’ come è accaduto per l’iPhone 13 mini. Questa nuova invenzione del gigante giapponese avrà finalmente il successo che si merita?

Un’ultima cosa: di solito questa linea di dispositivi mobile non arriva in Occidente, limitandosi di fatto alla sola commercializzazione in Giappone. Tuttavia, non è assolutamente da escludere che possa giungere anche sul mercato Europeo.