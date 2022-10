Tra i vari operatori telefonici virtuali, Kena Mobile è uno di quelli che sorprende di più per le sue varie offerte low cost davvero allettanti e dai prezzi competitivi. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di sfidare apertamente i rivali, tra cui Iliad, Fastweb e PosteMobile, con una nuova offerta, ovvero con Kena 6,99 130 GB.

Kena sfida la concorrenza con la muova offerta low cost Kena 6,99 130 GB

Kena Mobile sfida ancora una volta la concorrenza e questa volta lo fa con una offerta low cost ancora più allettante. Come già anticipato, si tratta della nuova promo denominata Kena 6,99 130 GB. Quest’ultima, a differenza delle precedenti proposte dell’operatore, offre un enorme quantitativo di traffico dati per navigare ad un costo davvero ridotto di soli 6,99 euro al mese.

Nello specifico, l’offerta Kena 6,99 130 GB offre ogni mese ben 130 GB per navigare con connettività fino al 4G (con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload). Oltre a questo, con l’offerta gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ben 500 SMS verso tutti i numeri nazionali.

Con questa nuova offerta di Kena Mobile non sono previsti né costi di attivazione né costi per la scheda sim. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta rivolta agli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai rivali di Kena. Tra questi, sono inclusi Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.