Di metodi utili al fine di ricaricare il proprio iPhone in maniera ottimale ne circolano un’infinità in rete ma negli ultimi giorni un video condiviso su TikTok da Shoandtech ha attirato l’attenzione in modo particolare.

L’utente svela alcuni trucchetti che consentono di ricaricare l’iPhone senza intaccare la batteria, mantenendo al 100% la sua capacità per ben due anni.

iPhone: ecco come ricaricare la batteria mantenendo invariata la sua capacità!

Il consiglio fornito dall’utente tramite il video condiviso su TikTok prevede al ricarica dell’iPhone soltanto quando necessario, dicendo così addio all’abitudine di procedere con la ricarica dello smartphone durante la notte. Così facendo sarà possibile preservare l’integrità della batteria e far sì che la sua capacità continui ad essere al 100% anche due anni dopo l’utilizzo iniziale.

Shoandtech mette a confronto due dispositivi Apple di cui è in possesso: un iPhone 13 Pro e un iPhone 12 Pro. Entrambi, nonostante l’acquisto sia avvenuto in anni differenti, continuano ad avere una batteria con capacità al 100%.

L’utente consiglia, dunque, di non ricaricare iPhone la notte, anche nei casi in cui la batteria sia già al 40%. Sarà meglio attendere il giorno dopo.

Nel caso in cui il giorno seguente non si abbia la possibilità di effettuare la ricarica sarà conveniente adottare le nuove possibilità offerte da Apple, che propone un sistema di ricarica intelligente grazie al quale il dispositivo raggiungerà l’80% per poi completare la ricarica fino al 100% pochi minuti prima del tipico orario entro il quale si scollega giornalmente lo smartphone dall’alimentazione.

Questi sono soltanto alcuni accorgimenti tra gli innumerevoli già forniti che potrebbero dimostrarsi utili a tutti i possessori di un melafonino.