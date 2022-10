Il Gruppo Audi ha raggiunto un accordo di partnership strategica con il team Sauber di Formula 1. A partire dal 2026, il team elvetico lavorerà al fianco dell’azienda tedesca per cercare di conquistare i titoli iridati.

L’annuncio dell’ingresso di Audi in Formula 1 risale allo scorso agosto ma è solo di queste ore la conferma della collaborazione con Sauber. Il produttore automotive tedesco ha confermato di voler entrare come fornitore di power unit a partire dal 2026.

Infatti, a partire da quell’anno entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici orientati ad una maggiore ricerca e sviluppo. Le power unit di nuova generazione vedranno aumentare la potenza erogata dalla componente elettrica. Inoltre, il motore a combustione interna si avvarrà di carburanti al 100% sostenibili.

Audi e Sauber daranno vita ad un nuovo team di Formula 1 a partire dal 2026, anno in cui ci sarà un grande cambiamento tecnico per le power unit

Diventa chiaro che la Formula 1 tornerà ad essere un vero e proprio laboratorio mobile per sviluppare le tecnologie che saranno poi traslate sulle auto di serie. Oltre ad essere partner strategici, Audi ha anche in programma l’acquisto di una parte del Gruppo Sauber. Al momento non è chiara la percentuale, ma alcuni insider indicano che l’azienda tedesca punti ad una quota di maggioranza.

Le power unit realizzate da Audi saranno create nello stabilimento di Neuburg in Germania e, al momento, sul progetto stanno lavorando oltre 120 persone. La realizzazione della vettura di Formula 1, invece, avverrà nella sede del team Sauber a Hinwil in Svizzera. Il team sarà anche responsabile di pianificare ed eseguire tutte le operazioni relative alle corse.

Come confermato da Oliver Hoffmann, membro del Consiglio di Amministrazione di Audi AG: “Siamo onorati di legarci ad un partner così esperto e competete per il nostro ambizioso progetto in Formula 1. Abbiamo già collaborato con il Gruppo Sauber e conosciamo la losro struttura all’avanguardia e il loro personale esperto, per questo siamo convinti che insieme formeremo un grande team“.