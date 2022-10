Unieuro da pazzi, la nuovissima campagna promozionale vede offrire agli utenti la possibilità di accedere ad un numero impressionante di offerte speciali con prezzi mai visti prima d’ora, che garantiscono un risparmio assolutamente degno di nota.

Il volantino è ricco di occasioni da non perdere assolutamente di vista, i prezzi sono bassi e convenienti per tutti i consumatori, ed allo stesso tempo il risparmio raggiunge effettivamente un livello che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere in Italia. Gli acquisti, ad ogni modo, potranno essere completati senza difficoltà sul sito ufficiale, il quale garantisce anche la spedizione gratuita verso il domicilio.

Unieuro: le offerte sono da capogiro

Le offerte di Unieuro lasciano davvero tutti gli utenti a bocca aperta, i prezzi sono economici e possono garantire un risparmio che supera di gran lunga le aspettative. Fino al 27 ottobre 2022, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 50% sul secondo acquisto.

Il meccanismo che regola la corrente campagna promozionale si avvicina a quanto abbiamo già visto da Trony, ovvero l’utente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio, ed aggiungere al carrello due dispositivi. Fatto questo, in cassa otterrà una riduzione del 50% sul meno caro della coppia; la promozione è da ritenersi valida su tutte le categorie merceologiche, senza differenze particolari, ricordando comunque che non sarà possibile applicare lo sconto sul modello preferito, ma sarà sempre automatico sul meno caro.

Tutti i prezzi del volantino, con innumerevoli esempi, sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale.