Vodafone è senza pietà e distrugge TIM con la Special 100GB e la Digital

Non ci sono mai stati dubbi sul fatto che Vodafone sia il miglior gestore in assoluto non solo in Italia ma nell’intero continente europeo. Questo provider riesce infatti a disporre la qualità migliore per quanto riguarda la telefonia mobile senza alcun tipo di obiezione. Molti gestori però stanno riuscendo a proporre offerte molto meno costose soprattutto negli ultimi mesi.

Per tale motivazione bisogna stare molto attenti, soprattutto perché le persone stanno cercando di scegliere esperienze totalmente nuove.

Vodafone batte la concorrenza con due offerte superiori alla norma: si possono avere fino a 100 giga con la massima qualità

Ora l’obiettivo è fare quanto meglio possibile e con le migliori offerte disponibili. Per questo motivo Vodafone a pensato di considerare ancora una volta il lancio solo per i vecchi clienti delle due offerte note con il nome di Special 100 Giga e Digital Edition.

La prima promozione in questione e costa solo 7,99 €, esattamente come la seconda. Ci sono però delle differenze sostanziali. Questa soluzione consente a tutti di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani ed europei con 1000 SMS disponibili. Ci sono poi 70 giga di traffico dati, i quali diventano 100 nel momento in cui si sceglie il pagamento con Smartpay.

La seconda offerta che, come abbiamo detto, costa proprio come la prima, consente invece di avere fin da subito 100 giga. Anche in questo caso ci sono 1000 messaggi disponibili e minuti senza limiti verso tutti i provider. Ricordiamo che per ricevere una di queste due offerte dovrete essere fortunati a tal punto da ricevere una chiamata o un messaggio da Vodafone.