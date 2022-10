CoopVoce è folle: quasi gratis le EVO con 100GB, i prezzi sono shock

CoopVoce è uno dei migliori gestori attualmente secondo quello che è il parere di diversi testimoni diretti. Più utenti infatti hanno sottoscritto le promozioni mobili di questo provider, il quale tra i virtuali si posiziona davanti grazie alle sue qualità e a quanto espresso negli ultimi anni. Se in passato si pensava che non potesse in alcun modo arrivare a livelli del genere, adesso CoopVoce sta dimostrando il contrario con le sue EVO. Si tratta di una famiglia di offerte, per la precisione tre promozioni, che sono molto simile ma che cambiano chiaramente in base al prezzo e i contenuti.

Ovviamente non c’è alcun obbligo, ma prezzi così bassi non si erano mai visti prima d’ora tra le fila del gestore. Le offerte da prendere in esame sono tre, o meglio il gestore ne proporrà una delle tre ad ogni utente che si recherà sul suo sito ufficiale dove tutto è spiegato per filo e per segno.

CoopVoce: le offerte EVO sono ancora disponibili con tutti i migliori contenuti e partono da 4,90 euro al mese per sempre

CoopVoce lascia che tutti possano visitare il suo sito ufficiale per scoprire le nuove offerte della gamma EVO. Basta infatti pochi euro per avere l’offerta più bassa, quella che consente di avere minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo mensile è di 4,90 € per sempre.

Per 6,90 € al mese poi ecco la soluzione da 30 giga in 4G per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti. Se poi state cercando il massimo, ecco 100 giga in 4G per Internet con tutto senza limiti al prezzo di 8,90 € al mese per sempre.