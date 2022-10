DAZN, una piattaforma ideata per lo streaming di sport e intrattenimento, è diventata la nuova sede di una delle organizzazioni MMA leader nel mondo, la PFL.

Dalla sua fondazione nel 2018 da parte di Donn Davis, la fama della Professional Fighters League (PFL) è aumentata rapidamente nel mondo delle MMA. Il loro obiettivo è sempre stato quello di diventare una delle più grandi promotrici del mondo e dare concorrenza ai giganti del settore come UFC o Bellator. Attualmente sono orgogliosi di essere il campionato sportivo in più rapida crescita al mondo.

Dopo l’annuncio della stagione inaugurale, PFL ha venduto i suoi diritti di trasmissione a diversi fornitori di rete per trasmettere il suo spettacolo dal vivo in tutto il mondo. PFL fino ad oggi viene trasmesso in 160 paesi. Reti come ESPN, Eurosport e Globo sono alcune delle emittenti che hanno acquistato i diritti.

Un progetto molto ambizioso

Secondo la dichiarazione ufficiale della PFL, hanno concordato un accordo per creare la PFL Europe, il primo campionato regionale in assoluto in Europa da una piattaforma grande come DAZN. Con questo accordo, la società ha anche acquisito i diritti esclusivi per trasmettere tutti gli eventi PFL a livello internazionale attraverso la loro piattaforma.

Il CEO di PFL ha fornito una dichiarazione ai media in merito alla situazione. “PFL Europe è paragonabile alla Champions League di MMA“, ha detto. “Siamo entusiasti di avere DAZN come nostro partner strategico per la distribuzione dei diritti sui media in Europa per tutti i nostri franchise: PFL Global League, PFL Challenger Series, PFL Europe e PFL PPV Super Fight Division“.

Man mano che DAZN si epsande, la sua organizzazione crescerà ancora di più. Il nuovo campionato in Europa aumenterà la popolarità del PFL nel tempo. Allo stato attuale, potremmo finalmente vedere un’altra emittente che promuove l’MMA per rivaleggiare contro l’UFC.